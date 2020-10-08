Ростуризм разработал нацпроект по развитию туризма

Согласно документу, Ростуризм намерен за 10 лет почти удвоить количество россиян, которые будут отдыхать в санаториях и профилакториях: с 6,7 млн до 11,5 млн человек, а также обеспечить трехкратный рост количества внутренних поездок россиян. С 7 до 40, то есть почти в шесть раз должно увеличиться количество городов, центральные районы которых будут «туристически привлекательными» для граждан. Количество занятых в туротрасли также должно увеличиться с 2,5 млн до 4,2 млн человек.