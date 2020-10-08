Ростуризм разработал нацпроект по развитию туризма

Ростуризм разработал нацпроект по развитию туризмаЕго реализация оценивается примерно в 629 млрд руб.
Ростуризм разработал и направил на согласование в правительство проект нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Копия документа с датой отправки и подписью руководителя ведомства Зарины Догузовой есть в распоряжении «Ведомостей». Подлинность документа подтвердил источник в Ростуризме. В пресс-службе ведомства от комментариев отказались.
Как следует из паспорта нацпроекта, он включает в себя три федеральных проекта: «Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории страны», «Повышение доступности туристического продукта» и «Совершенствование управления в сфере туризма».
Реализация всего нацпроекта рассчитана до 2030 г. Стоимость его реализации, согласно паспорту, составляет 628,9 млрд руб. Самым дорогостоящим является первый федеральный проект по созданию «качественного разнообразного турпродукта» на территории всей страны. На его реализацию ведомство предлагает потратить 524,8 млрд руб.
Согласно документу, Ростуризм намерен за 10 лет почти удвоить количество россиян, которые будут отдыхать в санаториях и профилакториях: с 6,7 млн до 11,5 млн человек, а также обеспечить трехкратный рост количества внутренних поездок россиян. С 7 до 40, то есть почти в шесть раз должно увеличиться количество городов, центральные районы которых будут «туристически привлекательными» для граждан. Количество занятых в туротрасли также должно увеличиться с 2,5 млн до 4,2 млн человек.
Президент России Владимир Путин в начале июня передал Ростуризм из ведения Минэкономразвития в правительство. Ведомству отошли функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности в России, а также по ведению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединений туроператоров в сфере выездного туризма. В том числе глава ведомства была назначена руководителем нового нацпроекта, а его куратором — вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В пресс-службе правительства на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
Собеседник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке правительства говорит, что «прежде чем нацпроект утвердят, его необходимо согласовать еще в 15 ведомствах». При этом ранее Догузова говорила в интервью ТАСС, что нацпроект будет готов в октябре, а принять его могут уже в этом году.
Источник в Ростуризме подчеркнул, что это пока лишь одна из версий нацпроекта, цифры по нему ещё актуализируются.
В середине июля президент России Владимир Путин предложил расширить сроки планирования национальных целей и проектов за 2024 г. Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что сроки достижения национальных проектов возможно продлить до 2030 г., но скорректировать ключевые параметры этих проектов нужно осенью, к формированию проекта бюджета на ближайшие три года.
5 октября Минфин представил бюджет на 2021-2023 гг., в котором 2021 г. станет дефицитным на 2,4% от ВВП. Несмотря на это, в 2021 г. и последующие годы объем национальных проектов увеличивается. В 2021 г. прирост финансирования национальных проектов составит почти 16% по сравнению с 2020 г., сообщал Минфин. В 2023 г. к 2020 г. этот объем увеличивается почти на 40%.
Реализация первых 12 опубликованных нацпроектов, которые правительство представило в феврале 2019 г., оценивалась в 25,7 трлн руб. за шесть лет — до 2024 г. Из них 13,1 трлн руб. планировалось выделить из федерального бюджета, более 7,5 трлн руб. – из внебюджетных источников, свыше 4,9 трлн руб. – из региональных бюджетов. Нацпроекта по туризму в тот момент не было — он дополнит существующие 12.