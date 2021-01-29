Брата Навального и четырех его соратников отправили под домашний арест
Брата основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Олега, юриста фонда Любовь Соболь, координатора московского штаба ФБК Олега Степанова, главу правозащитной организации «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, а также участницу Pussy Riot Марию Алёхину заключили под домашний арест до 23 марта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда, который вынес все пять решений.
«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Олегу Навальному, Любови Соболь, Марии Алехиной, Анастасии Васильевой, Олегу Степанову меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», — сообщили в суде.
Соратники Навального проходят обвиняемыми по уголовному делу «о нарушении санитарно-эпидемиологических правил» (ст. 236 УК РФ) при участии в несанкционированной акции 23 января.
Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». Обыски прошли в том числе в квартире Навального в районе Марьино и в квартире его супруги Юлии в районе метро Автозаводская. Обыски также прошли в офисе ФБК, студии Youtube-канала «Навальный Live», а также в квартирах его соратников.
Департамент здравоохранения Москвы после прошедших акций 23 января сообщил со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг», что в протестах приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие, отметили в МВД.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилету в Москву из Берлина, где он находился на лечении. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
Пресс-служба Мосгорсуда сообщила 29 января, что в московские суды поступило 1608 административных дел после протестов 23 января. По официальным данным МВД, в акции в Москве приняло участие около 4 тыс. человек. По всей стране по итогам акций было задержано более 4 тыс. человек, сообщали ранее в организации «ОВД-Инфо».