В ЕС оценили идею комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) считает интересным исследование о комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя европейского регулятора.
«Это очень интересное исследование, которое, как мы ожидаем, очень скоро будет запущено. Мы полностью открыты к обсуждению возможностей, когда сначала вводится одна вакцина, а потом – другая. Эта стратегия может давать преимущества, поэтому мы открыты к обсуждению такого подхода, насколько он может обеспечить лучшую защиту от COVID-19», — сообщил представитель регулятора.
По его словам, ЕМА продолжает изучать данные о российской вакцине для ее возможной регистрации в Евросоюзе.
AstraZeneca впервые объявила о планах изучить возможность совместной работы с российскими учеными над комбинированной вакциной в декабре 2020 года. Уже в январе председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик рассказал агентству Reuters, что совместные испытания вакцины компании AstraZeneca и «Спутник V» начнутся в феврале.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».