«Коммерсантъ» сообщил о задержании министра строительства Башкирии

В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию об обысках, уточнив, что следственные действия проводятся по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 г., когда Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». По данным издания, оно занималось строительством очистных сооружений. В декабре 2020 г. Кучарбаев назначен министром строительства.