«Коммерсантъ» сообщил о задержании министра строительства Башкирии
Следственный комитет задержал министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева после проведения обысков в Минстрое региона, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в министерстве.
«1 февраля, утром сотрудники следственного управления СКР по Башкирии и республиканского управления ФСБ провели обыски в министерстве строительства и архитектуры региона. Министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев задержан и сейчас допрашивается сотрудниками СКР», — пишет издание.
В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию об обысках, уточнив, что следственные действия проводятся по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 г., когда Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». По данным издания, оно занималось строительством очистных сооружений. В декабре 2020 г. Кучарбаев назначен министром строительства.