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ВМС США опубликовали видео полета российского Су-24 вблизи своего эсминца

Ведомости

Шестой флот ВМС США на своей официальной странице в Twitter опубликовал видео полета российского истребителя Су-24 вблизи американского эсминца «Дональд Кук».

«ВМС США регулярно работают в Черном море, чтобы успокоить НАТО, союзников и партнеров и обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Сегодня эсминец «Дональд Кук» работает в международных водах в Черном море, а российский Су-24 проходит неподалеку», — говорится в сообщении ВМС США.

Ранее, 23 января, эсминец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря. 28 января это сделал также эсминец «Портер» ВМС США. Оба судна взяли на сопровождение. 

Ранее в российском МИД заявили, что присутствие в черноморской акватории кораблей стран, которые находятся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США при этом отметили, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее по теме: Американский эсминец зашел в Черное море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных