ВМС США опубликовали видео полета российского Су-24 вблизи своего эсминца
Шестой флот ВМС США на своей официальной странице в Twitter опубликовал видео полета российского истребителя Су-24 вблизи американского эсминца «Дональд Кук».
«ВМС США регулярно работают в Черном море, чтобы успокоить НАТО, союзников и партнеров и обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Сегодня эсминец «Дональд Кук» работает в международных водах в Черном море, а российский Су-24 проходит неподалеку», — говорится в сообщении ВМС США.
Ранее, 23 января, эсминец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря. 28 января это сделал также эсминец «Портер» ВМС США. Оба судна взяли на сопровождение.
The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021
Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb
Ранее в российском МИД заявили, что присутствие в черноморской акватории кораблей стран, которые находятся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США при этом отметили, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.