ВМС США опубликовали видео полета российского Су-24 вблизи своего эсминца

Ранее в российском МИД заявили, что присутствие в черноморской акватории кораблей стран, которые находятся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США при этом отметили, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.