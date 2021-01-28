Американский эсминец зашел в Черное море
Эсминец ВМС США «Портер» зашел в Черное море, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января 2021 года в акваторию Черного моря», — сказали журналистам в центре.
23 января в акваторию Черного моря также зашел эсминец США «Дональд Кук». Отмечается, что на фоне захода корабля мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» совершил марш в один из позиционных районов Крыма в рамках учений.
Ранее в российском МИД отмечали, что присутствие в черноморской акватории кораблей стран, которые находятся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В свою очередь в США подчеркивали, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.