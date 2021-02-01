ЕСПЧ коммуницировал дело о предполагаемом отравлении Навального

Навальный был задержан по прилете в Москву из Берлина. Сейчас Навальный находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина», куда был помещен решением суда до 15 февраля. ФСИН, инициировавшая его задержание по возвращении из Берлина, требует заменить ему приговор по делу «Ив Роше» — 3,5 года условно — на реальный срок, так как будучи в Германии основатель ФБК не являлся в контрольные органы для подтверждения исполнения условий испытательного срока. Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными. 23 и 31 января в нескольких десятках городов России прошли массовые акции протеста с требованием освободить Навального из-под ареста.