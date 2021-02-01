ЕСПЧ коммуницировал дело о предполагаемом отравлении Навального
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал дело о предполагаемом отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иноагентов) Алексея Навального, следует из документа ЕСПЧ. Иск был подан 16 января из-за отсутствия уголовного дела.
По жалобе Навального ЕСПЧ задал властям России два вопроса: не было ли нарушено право на жизнь и проводилось ли расследование предполагаемого отравления.
20 августа 2020 г. во время перелета из Томска в Москву Навальный потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов. Уголовное дело пока не возбуждено.
Навальный был задержан по прилете в Москву из Берлина. Сейчас Навальный находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина», куда был помещен решением суда до 15 февраля. ФСИН, инициировавшая его задержание по возвращении из Берлина, требует заменить ему приговор по делу «Ив Роше» — 3,5 года условно — на реальный срок, так как будучи в Германии основатель ФБК не являлся в контрольные органы для подтверждения исполнения условий испытательного срока. Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными. 23 и 31 января в нескольких десятках городов России прошли массовые акции протеста с требованием освободить Навального из-под ареста.