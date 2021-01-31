В России прошла вторая волна протестов в защиту Алексея Навального

В ряде городов Дальнего Востока, Сибири, центра и юга России на этот раз протестующих было меньше, чем 23 января. В Хабаровске, по данным региональных СМИ, вышли около 100 человек. В Красноярске, по данным полиции, вышли 242 человека, из них 194 были доставлены в ­полицию. В Новосибирске полиция насчитала 1300 человек, а штаб Навального – 10 000. Более 200 человек, по оценке МВД, вышли в Иркутске – против 1500 23 января, меньше людей было в Омске, Барнауле, Ростове-на-Дону, Твери и ряде других городов. В Магадане состоялся единственный санкционированный митинг, собравший 40 человек. На Урале людей вышло больше – в Екатеринбурге на митинг вышло, по подсчетам полиции, 2300 человек, СМИ сообщали оценки – от 6000 до 13 000. В Перми, по данным СМИ, вышли около 2000 человек, примерно столько же и в Казани, около 1000 человек вышли в Уфе. По данным «ОВД-инфо», на 20.30 всего были задержаны 4710 человек (по итогам акций 23 января – 3695).