В России прошла вторая волна протестов в защиту Алексея Навального

В России прошла вторая волна протестов в защиту Алексея НавальногоВезде, кроме Магадана, акции были несанкционированные
Второй после 23 января день протестов против ареста политика Алексея Навального собрал заметное, хоть и в ряде городов меньшее, количество протестующих. Стычек с полицией и Росгвардией было немало, а сами правоохранительные органы действовали жестче. На момент сдачи материала организаторы акций не дали оценки ее численности. ГУ МВД сообщило о 2000 участников в Москве днем. По оценкам корреспондентов «Ведомостей», присутствовавших на акции, в ней приняло участие несколько тысяч человек – в отличие от прошлой акции участники шествия 31 января все время находились в движении и были разбиты на разные колонны.
Местом сбора в Москве в 12.00 была объявлена Лубянская площадь, но еще 29 января власти обещали закрыть метро и перекрыть улицы в этом районе. Поэтому в 11.13 штаб Навального объявил о новом месте сбора – у станций «Сухаревская» и «Красные Ворота», а ровно через две минуты, в 11.15, спецтранспорт МВД начал выезжать с Лубянки в направлении этой точки сбора. Около 12.00 возле метро «Сухаревская» начались задержания.
В течение дня штаб Навального предлагал через соцсети новую точку сбора каждый раз, когда силовики перекрывали маршрут и начинали задержания – и протестующие двигались к новой точке разными колоннами с антипутинскими лозунгами и призывами «Свободу политзаключенным!». В 13.40 было объявлено, что движение идет в сторону сизо «Матросская Тишина», где находится Навальный. Дошедшие до сизо сбились в сцепку и скандировали: «Мы без оружия!» и «Свободу политзаключенным!» – но уже через несколько минут их начали задерживать, разбив сцепку.
До СИЗО дошли не все: пешеходный маршрут к Сокольникам, где находится «Матросская Тишина», был перекрыт силами ОМОНа, усиленными военнослужащими Росгвардии. В Сокольниках начались активные задержания участников шествия, которых без видимых оснований ловили даже во дворах. А сотрудники ДПС отправили на медицинское освидетельствование водителя автомобиля каршеринга, сигналившего в поддержку протестующих.
Около 15.30 штаб объявил, что конечной точкой будет Комсомольская площадь – и колонны протестующих развернулись к центру. Площадь оперативно перекрыли, а на прилегающих улицах начались задержания. На 20.00, по данным «ОВД-инфо», в Москве задержали 1450 человек, на акциях 23 января были задержаны 1402 человека. В Петербурге, по оценкам «Эха Москвы», в акции участвовало около 5000 человек – вдвое меньше, чем неделю назад. Как и в Москве, здесь власти удалось децентрализовать протест. С утра ключевые протестные точки перекрыли, а метро в центре закрыли. Из-за этого протестующие несколькими колоннами начали шествие, а полиция и Росгвардия – следом. Кульминацией акции стал массовый сбор на площади перед зданием заксобрания. По предварительным данным «ОВД-инфо», в городе задержали 862 человека.
Журналисты не избежали задержаний
31 января было задержано 82 журналиста в 31 городе России, следует из данных «ОВД-инфо»: в Москве задержали 22 журналиста, в Санкт-Петербурге – семь.
Некоторых отпускали вскоре после проверки документов, а часть задержанных доставляли в отделения полиции, к примеру, публициста Сергея Пархоменко и Михаила Зеленского, который работает редактором издания «Холод». Им вменили, в частности, создание помех транспорту (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). По словам Зеленского, задержанных на акции в Москве 31 января просят также давать показания по возбужденному ГУ МВД Москвы делу о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК).
Накануне акции, 30 января, возле дома был задержан главред издания «Медиазона» Сергей Смирнов, на него был составлен протокол за «призывы к несогласованной акции 23 января». По ч. 8 ст. 20.2 КоАП России ему грозит 30 суток ареста или штраф до 300 000 руб. По версии правоохранителей, Смирнов поддержал призыв к акции ретвитом, сообщает «Апология протеста».
В ряде городов Дальнего Востока, Сибири, центра и юга России на этот раз протестующих было меньше, чем 23 января. В Хабаровске, по данным региональных СМИ, вышли около 100 человек. В Красноярске, по данным полиции, вышли 242 человека, из них 194 были доставлены в полицию. В Новосибирске полиция насчитала 1300 человек, а штаб Навального – 10 000. Более 200 человек, по оценке МВД, вышли в Иркутске – против 1500 23 января, меньше людей было в Омске, Барнауле, Ростове-на-Дону, Твери и ряде других городов. В Магадане состоялся единственный санкционированный митинг, собравший 40 человек. На Урале людей вышло больше – в Екатеринбурге на митинг вышло, по подсчетам полиции, 2300 человек, СМИ сообщали оценки – от 6000 до 13 000. В Перми, по данным СМИ, вышли около 2000 человек, примерно столько же и в Казани, около 1000 человек вышли в Уфе. По данным «ОВД-инфо», на 20.30 всего были задержаны 4710 человек (по итогам акций 23 января – 3695).
Ни власти, ни протестующие не имеют какого-то горизонта планирования в отношении будущего, считает политолог Ростислав Туровский, но протестным группам надо будет искать новые формы, если они хотят удерживать повестку до думской кампании. По мнению политолога Алексея Макаркина, протест сейчас находится в инерции, но его всплеск при новых поводах возможен весной и точно к лету – во время избирательной кампании.
В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина и Анастасия Беляева