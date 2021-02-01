Медведев анонсировал возвращение к обсуждению четырехдневной рабочей недели
Пандемия коронавируса оживила идею введения в России четырехдневной рабочей недели, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — сказал Медведев в интервью российским СМИ.
По его словам, эта идея ценна сама по себе, так как «человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства для того, чтобы жить, для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы правильным образом строить свой рабочий день». Однако речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики — производительность труда и показатели выработки при этом не должны снижаться, подчеркнул Медведев.
Впервые Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.