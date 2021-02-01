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Медведев анонсировал возвращение к обсуждению четырехдневной рабочей недели

Ведомости

Пандемия коронавируса оживила идею введения в России четырехдневной рабочей недели, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. 

«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — сказал Медведев в интервью российским СМИ.

По его словам, эта идея ценна сама по себе, так как «человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства для того, чтобы жить, для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы правильным образом строить свой рабочий день». Однако речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики — производительность труда и показатели выработки при этом не должны снижаться, подчеркнул Медведев.

Впервые Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.

Ранее по теме: Медведев призвал продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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