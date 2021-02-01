Медведев анонсировал возвращение к обсуждению четырехдневной рабочей недели

По его словам, эта идея ценна сама по себе, так как «человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства для того, чтобы жить, для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы правильным образом строить свой рабочий день». Однако речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики — производительность труда и показатели выработки при этом не должны снижаться, подчеркнул Медведев.