Медведев призвал продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели

По его словам, наиболее безболезненно прошли кризис, вызванный пандемией коронавируса, работодатели, которые смогли перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости. С другой стороны, на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и планированием ими времени работы и отдыха.