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Медведев призвал продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели

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Идея введения в России четырехдневной рабочей недели должна оставаться в сфере обсуждения, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на Московском международном форуме инновационного развития. 

«Все решения, все идеи, которые высказывались, они, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, идею четырехдневной рабочей недели», — сказал Медведев.

По его словам, наиболее безболезненно прошли кризис, вызванный пандемией коронавируса, работодатели, которые смогли перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости. С другой стороны, на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и планированием ими времени работы и отдыха. 

Медведев напомнил, что в России началась корректировка трудового законодательства по новым формам занятости, и по мере развития цифровых технологий такая корректировка продолжится.

Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.

Ранее по теме: «Автоваз» заявил о планах ввести четырехдневную рабочую неделю с января

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных