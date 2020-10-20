Медведев призвал продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели
Идея введения в России четырехдневной рабочей недели должна оставаться в сфере обсуждения, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на Московском международном форуме инновационного развития.
«Все решения, все идеи, которые высказывались, они, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, идею четырехдневной рабочей недели», — сказал Медведев.
По его словам, наиболее безболезненно прошли кризис, вызванный пандемией коронавируса, работодатели, которые смогли перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости. С другой стороны, на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и планированием ими времени работы и отдыха.
Медведев напомнил, что в России началась корректировка трудового законодательства по новым формам занятости, и по мере развития цифровых технологий такая корректировка продолжится.
Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.