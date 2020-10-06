«Автоваз» заявил о планах ввести четырехдневную рабочую неделю с января
«Автоваз» снова объявил о планах ввести четырехдневную рабочую неделю, планируется, что такой режим работы на предприятии будет действовать в течение шести месяцев, начиная с 1 января 2021 года. Причиной такого решения компания называет негативный прогноз развития российского авторынка.
««Автоваз» планирует ввести неполную четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до шести месяцев в связи с негативными прогнозами развития российского автомобильного рынка», — цитирует ТАСС компанию. Отмечается, что в режиме полной рабочей недели останется только одна производственная линия.
Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что отменил приказ о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа. Как пояснили на предприятии, такое решение связано с обеспеченностью заказами на новые автомобили по программам опережающих госзакупок, ростом продаж и началом восстановления спроса на рынке автомобилей.
В сентябре депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что четырехдневная рабочая неделя может стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.