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«Автоваз» заявил о планах ввести четырехдневную рабочую неделю с января

Ведомости

«Автоваз» снова объявил о планах ввести четырехдневную рабочую неделю, планируется, что такой режим работы на предприятии будет действовать в течение шести месяцев, начиная с 1 января 2021 года. Причиной такого решения компания называет негативный прогноз развития российского авторынка.

««Автоваз» планирует ввести неполную четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до шести месяцев в связи с негативными прогнозами развития российского автомобильного рынка», — цитирует ТАСС компанию. Отмечается, что в режиме полной рабочей недели останется только одна производственная линия.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что отменил приказ о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа. Как пояснили на предприятии, такое решение связано с обеспеченностью заказами на новые автомобили по программам опережающих госзакупок, ростом продаж и началом восстановления спроса на рынке автомобилей.

В сентябре депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что четырехдневная рабочая неделя может стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» передумал вводить четырехдневную рабочую неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных