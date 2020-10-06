«Автоваз» заявил о планах ввести четырехдневную рабочую неделю с января

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что отменил приказ о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа. Как пояснили на предприятии, такое решение связано с обеспеченностью заказами на новые автомобили по программам опережающих госзакупок, ростом продаж и началом восстановления спроса на рынке автомобилей.