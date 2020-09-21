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Онищенко рассказал об опасности четырехдневной рабочей недели

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Четырехдневная рабочая неделя может стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха, заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя опасность этой инициативы.

«Это вредно, с одной точки зрения, потому, что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки», – сказал Онищенко в интервью «Комсомольской правде». Он также объяснил причины роста потребления алкоголя тем, что во многих субъектах России индустрия отдыха недостаточно развита и нет предпосылок для ее создания. «Они не созданы – и ментальные, и материальные. Нет этой индустрии. Индустрии отдыха», – подчеркнул он. По его словам, «человек будет лежать на диване».

В 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. Ранее «АвтоВАЗ» сначала объявил, а затем отменил приказ о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» передумал вводить четырехдневную рабочую неделю

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных