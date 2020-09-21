Онищенко рассказал об опасности четырехдневной рабочей недели

«Это вредно, с одной точки зрения, потому, что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки», – сказал Онищенко в интервью «Комсомольской правде». Он также объяснил причины роста потребления алкоголя тем, что во многих субъектах России индустрия отдыха недостаточно развита и нет предпосылок для ее создания. «Они не созданы – и ментальные, и материальные. Нет этой индустрии. Индустрии отдыха», – подчеркнул он. По его словам, «человек будет лежать на диване».