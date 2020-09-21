Онищенко рассказал об опасности четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя может стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха, заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя опасность этой инициативы.
«Это вредно, с одной точки зрения, потому, что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки», – сказал Онищенко в интервью «Комсомольской правде». Он также объяснил причины роста потребления алкоголя тем, что во многих субъектах России индустрия отдыха недостаточно развита и нет предпосылок для ее создания. «Они не созданы – и ментальные, и материальные. Нет этой индустрии. Индустрии отдыха», – подчеркнул он. По его словам, «человек будет лежать на диване».
В 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. Ранее «АвтоВАЗ» сначала объявил, а затем отменил приказ о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа.