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«АвтоВАЗ» передумал вводить четырехдневную рабочую неделю

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«АвтоВАЗ» отменил приказ о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа, говорится на сайте компании. 

Как пояснили на предприятии, такое решение связано с обеспеченностью заказами на новые автомобили по программам опережающих госзакупок, ростом продаж и началом восстановления спроса на рынке автомобилей.

В компании отметили, что компания видит неопределенность общего итога продаж в 2020 г. и развития автомобильного рынка в 2021 г. «АвтоВАЗ» анализирует прогнозы по развитию рынка в 2020 и 2021 гг. и принимает меры для сохранения загрузки производства на пятидневную рабочую неделю. «Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили», ‒ добавили в компании.

В 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных