«АвтоВАЗ» передумал вводить четырехдневную рабочую неделю

В компании отметили, что компания видит неопределенность общего итога продаж в 2020 г. и развития автомобильного рынка в 2021 г. «АвтоВАЗ» анализирует прогнозы по развитию рынка в 2020 и 2021 гг. и принимает меры для сохранения загрузки производства на пятидневную рабочую неделю. «Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили», ‒ добавили в компании.