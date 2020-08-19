«АвтоВАЗ» передумал вводить четырехдневную рабочую неделю
«АвтоВАЗ» отменил приказ о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа, говорится на сайте компании.
Как пояснили на предприятии, такое решение связано с обеспеченностью заказами на новые автомобили по программам опережающих госзакупок, ростом продаж и началом восстановления спроса на рынке автомобилей.
В компании отметили, что компания видит неопределенность общего итога продаж в 2020 г. и развития автомобильного рынка в 2021 г. «АвтоВАЗ» анализирует прогнозы по развитию рынка в 2020 и 2021 гг. и принимает меры для сохранения загрузки производства на пятидневную рабочую неделю. «Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили», ‒ добавили в компании.
В 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.