Экспорт легковых автомобилей из России за первое полугодие 2020 года упал на 44%

В январе – июне 2020 г. Россия продала за рубеж 30 600 легковых автомобилей (на $461 млн) и 5700 грузовиков (на $147,8 млн), следует из данных Федеральной таможенной службы. При этом в июне к маю экспорт легковых автомобилей вырос почти вдвое (до 5700 единиц), а грузовых – в 2,6 раза (до 1800 единиц).