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Экспорт легковых автомобилей из России за первое полугодие 2020 года упал на 44%

Но в июне динамика оказалась положительной к маю
Анастасия Львова
Евгений Егоров / Ведомости

В январе – июне 2020 г. Россия продала за рубеж 30 600 легковых автомобилей (на $461 млн) и 5700 грузовиков (на $147,8 млн), следует из данных Федеральной таможенной службы. При этом в июне к маю экспорт легковых автомобилей вырос почти вдвое (до 5700 единиц), а грузовых – в 2,6 раза (до 1800 единиц).

«Говорить о восстановлении экспорта пока не приходится. Рост в июне объясняется тем, что были ослаблены ограничительные меры, восстановилось производство, торговля, происходило восполнение складских запасов и удовлетворялся отложенный спрос. Это скорее отскок относительно очень низких цифр апреля – мая», – говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. По итогам года Беспалов не ожидает положительной динамики по экспорту машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных