Экспорт легковых автомобилей из России за первое полугодие 2020 года упал на 44%Но в июне динамика оказалась положительной к маю
В январе – июне 2020 г. Россия продала за рубеж 30 600 легковых автомобилей (на $461 млн) и 5700 грузовиков (на $147,8 млн), следует из данных Федеральной таможенной службы. При этом в июне к маю экспорт легковых автомобилей вырос почти вдвое (до 5700 единиц), а грузовых – в 2,6 раза (до 1800 единиц).
«Говорить о восстановлении экспорта пока не приходится. Рост в июне объясняется тем, что были ослаблены ограничительные меры, восстановилось производство, торговля, происходило восполнение складских запасов и удовлетворялся отложенный спрос. Это скорее отскок относительно очень низких цифр апреля – мая», – говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. По итогам года Беспалов не ожидает положительной динамики по экспорту машин.
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