Российский авторынок показал в июле рекордный рост с начала года

Российский авторынок показал в июле рекордный рост с начала годаПродажи выросли на 6,8%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в июле выросли на 6,8% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года до 141 900 шт., отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Ранее положительные результаты продаж автомобилей в этом году были лишь в январе (+1,8%) и марте (+4%). В остальные месяцы было падение.
В июле, по данным АЕБ, самыми продаваемыми остаются бренды «Автоваза» Lada (она прибавила 6%), а также Kia (-4%) и Hyundai (3%).
Июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка, комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и с другой стороны – ослаблением рубля.
Всего за семь месяцев в России продано 742 680 автомобилей, что на 19,3% ниже показателя прошлого года. По пересмотренному прогнозу АЕБ, продажи автомобилей по итогам года упадут на 23,9%, или до 1,3 млн автомобилей.
Результаты продаж рынка в целом обусловлены государственными мерами поддержки, говорит Штэрцель. С 1 июня стартовали обновленные программы на покупку новых автомобилей с использованием дополнительных мер господдержки, разработанных Минпромторгом. Для этого правительство выделило 25 млрд руб.
Изменения коснулись программ «Первый автомобиль» и «Семейный», дающих право на скидку в 10%. В первом случае с 1 млн до 1,5 млн руб. увеличили ценовой порог при покупке автомобиля. Во втором для участия в программе достаточно иметь одного ребенка (ранее было два). Получить скидку в 10% могут работники медучреждений. Заработала новая программа, которая дает клиенту скидку 10–25% при покупке нового автомобиля в случае сдачи в зачет старой машины (trade-in). В программе участвуют почти вся линейка «АвтоВАЗа», ряд производимых в России моделей Renault, Сhevrolet, Volkswagen, Skoda, Kia, Hyundai.
Рост продаж по некоторым брендам мог бы быть еще выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыванием производства весной, отмечает Штэрцель. В июне крупнейшие дилеры признавались, что росту продаж мешает дефицит некоторых моделей автомобилей. Из-за коронавируса и ограничительных мер почти все производители в мире были вынуждены останавливать производство.
В премиальном сегменте рынка динамика продаж лучше, уверяет Штэрцель.
В июле покупательский интерес к премиум-брендам был стабильный, близкий к показателям 2019 г., говорит Андрей Павлович, председатель правления группы «Авилон». Причин тому, по его мнению, несколько: отложенный спрос, а также ограниченный выбор доступных моделей в премиум-сегменте. Временный дефицит по некоторым моделям смог подогреть интерес клиентов, особенно на ликвидные версии Mercedes, Audi, Cadillac, BMW, Jaguar Land Rover, отмечает Павлович. Покупатели премиум, как правило, не пересматривают своих решений по поводу приобретения автомобиля, этот сегмент традиционно более устойчивый к различным экономическим потрясениям, говорит он.
По мнению аналитика «ВТБ капитала» Владимира Беспалова, объем российского авторынка сократится в 2020 г. на 18%. Он также прогнозирует рост цен на авто, если рубль не отыграет снижение к доллару и евро.