Российский авторынок показал в июле рекордный рост с начала года

В июле покупательский интерес к премиум-брендам был стабильный, близкий к показателям 2019 г., говорит Андрей Павлович, председатель правления группы «Авилон». Причин тому, по его мнению, несколько: отложенный спрос, а также ограниченный выбор доступных моделей в премиум-сегменте. Временный дефицит по некоторым моделям смог подогреть интерес клиентов, особенно на ликвидные версии Mercedes, Audi, Cadillac, BMW, Jaguar Land Rover, отмечает Павлович. Покупатели премиум, как правило, не пересматривают своих решений по поводу приобретения автомобиля, этот сегмент традиционно более устойчивый к различным экономическим потрясениям, говорит он.