Продажи новых машин в России рухнут сильнее ожидаемого

Продажи в массовом и премиум-сегментах в июне были на уровне прошлого года, но это лишь отложенный спрос, говорит Андрей Павлович, председатель правления группы «Авилон»: это явление временное после карантина, спрос в дальнейшем спадет. Восстановления рынка и автоотрасли ждать не приходится, уверен он: по итогам года падение может достичь 30%. Согласен с этой оценкой и Денис Петрунин, гендиректор группы «Автоспеццентр». Простой автомобильных заводов два месяца отразится на доступности автомобилей и на рынке не будет нужного количества авто, считает он.