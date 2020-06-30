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Автодилеры столкнулись с дефицитом из-за простоя заводов

Но продажи за неполный июнь уже вышли на уровень прошлого года
Татьяна Романова
TASS

Проторговав четыре недели июня, российским автодилерам удалось выйти на уровень продаж прошлого года. Этому способствовали отложенный спрос и увеличенные программы господдержки. Но продавать больше им мешает образовавшийся дефицит, выяснили «Ведомости».

В целом продажи этого июня уже сопоставимы с июнем прошлого года, сообщил представитель крупнейшего российского автодилера «Рольф», причем продажи новых автомобилей в компании идут чуть ниже, а авто с пробегом – чуть выше прошлого года. В сегменте новых автомобилей продажи остаются на уровне июня 2019 г., а показатели авто с пробегом меньше на 4%, говорит Андрей Каменский, директор по маркетингу «Авилона». Спрос активный, продажи в компании идут на уровне или даже чуть выше аналогичного периода прошлого года, делится Владимир Попов, президент «Фаворит моторс». Салоны в Санкт-Петербурге открылись на неделю позже московских, из-за этого продажи пока ниже прошлогодних на 20%, сетует Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-моторс» из Санкт-Петербурга, но потребительская активность за первый месяц его радует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных