Автодилеры столкнулись с дефицитом из-за простоя заводов

В целом продажи этого июня уже сопоставимы с июнем прошлого года, сообщил представитель крупнейшего российского автодилера «Рольф», причем продажи новых автомобилей в компании идут чуть ниже, а авто с пробегом – чуть выше прошлого года. В сегменте новых автомобилей продажи остаются на уровне июня 2019 г., а показатели авто с пробегом меньше на 4%, говорит Андрей Каменский, директор по маркетингу «Авилона». Спрос активный, продажи в компании идут на уровне или даже чуть выше аналогичного периода прошлого года, делится Владимир Попов, президент «Фаворит моторс». Салоны в Санкт-Петербурге открылись на неделю позже московских, из-за этого продажи пока ниже прошлогодних на 20%, сетует Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-моторс» из Санкт-Петербурга, но потребительская активность за первый месяц его радует.