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В Москве 14 человек обратились за помощью врачей в ходе акции протеста

Ведомости

14 человек были доставлены в приемные отделения московских больниц в ходе акций протеста 31 января, сообщил Депздрав города. 

«Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медицинская помощь. В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось», — говорится в сообщении.

31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилете в Москву из Берлина, где он находился с 22 августа на лечении после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Навальный помещен под стражу до 15 февраля в СИЗО «Матросская Тишина». Ранее акции протеста прошли 23 января.

По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранительными органами были задержаны почти 5300 участников протеста из 88 городов страны.

Ранее по теме: В России прошла вторая волна протестов в защиту Алексея Навального
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных