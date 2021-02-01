В Москве 14 человек обратились за помощью врачей в ходе акции протеста
14 человек были доставлены в приемные отделения московских больниц в ходе акций протеста 31 января, сообщил Депздрав города.
«Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медицинская помощь. В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось», — говорится в сообщении.
31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилете в Москву из Берлина, где он находился с 22 августа на лечении после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Навальный помещен под стражу до 15 февраля в СИЗО «Матросская Тишина». Ранее акции протеста прошли 23 января.
По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранительными органами были задержаны почти 5300 участников протеста из 88 городов страны.