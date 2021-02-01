Суд отправил на пересмотр ходатайство об аресте основателя Petropavlovsk
Мосгорсуд постановил направить на новое рассмотрение ходатайство следствия об аресте основателя и бывшего гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о растрате около 100 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Московский городской суд определил постановление об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу отменить, направить материалы ходатайства на новое рассмотрение в Тверской районный суд в ином составе, оставить Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля», — сказали в пресс-службе.
Ранее адвокаты Масловского подали жалобу на его заключение под стражу. Масловский был арестован в декабре. Основателю Petropavlovsk предъявили обвинение по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Свою вину Масловский не признает.
О проведении следственных действий в московском офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей Petropavlovsk, сообщало РБК. Масловского, по данным издания, подозревают в хищении средств «Покровского рудника».