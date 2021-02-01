Суд отправил на пересмотр ходатайство об аресте основателя Petropavlovsk

«Московский городской суд определил постановление об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу отменить, направить материалы ходатайства на новое рассмотрение в Тверской районный суд в ином составе, оставить Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля», — сказали в пресс-службе.