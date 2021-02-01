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Суд отправил на пересмотр ходатайство об аресте основателя Petropavlovsk

Ведомости

Мосгорсуд постановил направить на новое рассмотрение ходатайство следствия об аресте основателя и бывшего гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о растрате около 100 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Московский городской суд определил постановление об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу отменить, направить материалы ходатайства на новое рассмотрение в Тверской районный суд в ином составе, оставить Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля», — сказали в пресс-службе.

Ранее адвокаты Масловского подали жалобу на его заключение под стражу. Масловский был арестован в декабре. Основателю Petropavlovsk предъявили обвинение по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Свою вину Масловский не признает.

О проведении следственных действий в московском офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей Petropavlovsk, сообщало РБК. Масловского, по данным издания, подозревают в хищении средств «Покровского рудника».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных