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RT опубликовал видео встречи члена ФБК с британским дипломатом

Ведомости

Телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Владимира Ашуркова с британским дипломатом, которого Федеральная служба безопасности (ФСБ) считает тайным агентом разведки MI6.

Телеканал утверждает, что встреча Ашуркова с Джеймсом Уильямом Томасом Фордом — бывшим вторым секретарем по политическим вопросам посольства в России — состоялась в 2012 г. На видеозаписи член ФБК просит дипломата помочь в получении информации от британских спецслужб. Разговор ведется на английском языке.

«Я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания — ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении», — приводятся в сообщении слова Ашуркова.

В ответ Форд не даёт каких-либо обещаний относительно прямой финансовой помощи, но предлагает Ашуркову сотрудничать с Transparency International (включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) — организацией, которую финансирует Великобритания.

Ранее имя Ашуркова фигурировало в выложенных хакерами списках проекта Integrity Initiative, сообщает «РИА Новости». Утверждалось, что Великобритания могла использовать их для информационной войны против России. Британские власти с оговорками подтвердили подлинность опубликованных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных