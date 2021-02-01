RT опубликовал видео встречи члена ФБК с британским дипломатом
Телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Владимира Ашуркова с британским дипломатом, которого Федеральная служба безопасности (ФСБ) считает тайным агентом разведки MI6.
Телеканал утверждает, что встреча Ашуркова с Джеймсом Уильямом Томасом Фордом — бывшим вторым секретарем по политическим вопросам посольства в России — состоялась в 2012 г. На видеозаписи член ФБК просит дипломата помочь в получении информации от британских спецслужб. Разговор ведется на английском языке.
«Я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания — ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении», — приводятся в сообщении слова Ашуркова.
В ответ Форд не даёт каких-либо обещаний относительно прямой финансовой помощи, но предлагает Ашуркову сотрудничать с Transparency International (включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) — организацией, которую финансирует Великобритания.
Ранее имя Ашуркова фигурировало в выложенных хакерами списках проекта Integrity Initiative, сообщает «РИА Новости». Утверждалось, что Великобритания могла использовать их для информационной войны против России. Британские власти с оговорками подтвердили подлинность опубликованных документов.