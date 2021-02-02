Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку
Председатель Симоновского районного суда Москвы, рассматривающего дело по замене условного срока на реальный основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Вячеслав Детишин подал заявление об оставке. Об этом свидетельствуют данные Квалификационной коллегии судей Москвы.
Согласно повестке заседания коллегии от 28 января, Детишин подал заявление о прекращении полномочий с 1 марта. Решение коллегии не указывается. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что председатель Симоновского суда ушел в отставку из-за истечения срока его полномочий, вне связи с делом Навального. Собеседник агентства также добавил, что Детишин продолжит исполнять свои обязанности вплоть до начала марта.
Симоновский районный суд Москвы рассматривает дело о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный (3,5 года). 1 февраля рассмотрение дела перенесли в Мосгорсуд в рамках выездного заседания. В пресс-службе последнего заявили, что такое решение было принято из-за большого количества заявок журналистов на аккредитацию. В то же время в Мосгорсуд запретили пускать журналистов с камерами, допустили только пишущих корреспондентов.
Иск о замене условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок подало столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным службы, Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, истекшего 30 декабря 2020 г. Во ФСИН утверждают, что основатель ФБК семь раз не являлся в контролирующие органы, из которых шесть — до предполагаемого отравления в августе 2020 г., а всего с 2014 г., когда был вынесен приговор по делу «Ив Роше», допустил более 50 нарушений испытательного срока.
17 января Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии, где он проходил лечение с 22 августа. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. С 19 января оппозиционер находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина».
Навального осудили 30 декабря 2014 г. на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб.