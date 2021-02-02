Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку

Иск о замене условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок подало столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным службы, Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, истекшего 30 декабря 2020 г. Во ФСИН утверждают, что основатель ФБК семь раз не являлся в контролирующие органы, из которых шесть — до предполагаемого отравления в августе 2020 г., а всего с 2014 г., когда был вынесен приговор по делу «Ив Роше», допустил более 50 нарушений испытательного срока.