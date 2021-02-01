Рассмотрение замены условного срока Навальному на реальный перенесли в Мосгорсуд
Симоновский районный суд Москвы проведет выездное заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Заседание должно состояться 2 февраля в Мосгорсуде в 10.00, сообщила телеканалу «Дождь» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Солопова заявила, что такое решение было принято из-за большого количества заявок журналистов на аккредитацию. Она уточнила, что Навальный лично примет участие в заседании, а не по видеосвязи, как это было на апелляции о мере пресечения. Представитель суда уточнила, что журналистов с камерами не пропустят за забор суда — в здание смогут войти только пишущие корреспонденты. Она уточнила, что на суд допустят только по одному корреспонденту от каждого СМИ, запросившего аккредитацию.
Завтра, 2 февраля, суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный из-за нарушения осужденным правил испытательного срока по делу «Ив роше».
31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку Навального, который 18 января был арестован. Его задержали сразу по прилете в Москву из Берлина, где он находился с 22 августа на лечении после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Навальный помещен под стражу до 15 февраля в СИЗО «Матросская Тишина». Ранее акции протеста прошли 23 января.