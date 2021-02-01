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Рассмотрение замены условного срока Навальному на реальный перенесли в Мосгорсуд

Ведомости

Симоновский районный суд Москвы проведет выездное заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Заседание должно состояться 2 февраля в Мосгорсуде в 10.00, сообщила телеканалу «Дождь» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Солопова заявила, что такое решение было принято из-за большого количества заявок журналистов на аккредитацию. Она уточнила, что Навальный лично примет участие в заседании, а не по видеосвязи, как это было на апелляции о мере пресечения. Представитель суда уточнила, что журналистов с камерами не пропустят за забор суда — в здание смогут войти только пишущие корреспонденты. Она уточнила, что на суд допустят только по одному корреспонденту от каждого СМИ, запросившего аккредитацию.

Завтра, 2 февраля, суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный из-за нарушения осужденным правил испытательного срока по делу «Ив роше».

31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку Навального, который 18 января был арестован. Его задержали сразу по прилете в Москву из Берлина, где он находился с 22 августа на лечении после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Навальный помещен под стражу до 15 февраля в СИЗО «Матросская Тишина». Ранее акции протеста прошли 23 января.

Ранее по теме: Песков поддержал жесткие меры в отношении некоторых протестующих

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных