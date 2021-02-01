Рассмотрение замены условного срока Навальному на реальный перенесли в Мосгорсуд

Солопова заявила, что такое решение было принято из-за большого количества заявок журналистов на аккредитацию. Она уточнила, что Навальный лично примет участие в заседании, а не по видеосвязи, как это было на апелляции о мере пресечения. Представитель суда уточнила, что журналистов с камерами не пропустят за забор суда — в здание смогут войти только пишущие корреспонденты. Она уточнила, что на суд допустят только по одному корреспонденту от каждого СМИ, запросившего аккредитацию.