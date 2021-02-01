Песков поддержал жесткие меры в отношении некоторых протестующих

31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилете в Москву из Берлина, где он находился с 22 августа на лечении после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Навальный помещен под стражу до 15 февраля в СИЗО «Матросская Тишина».