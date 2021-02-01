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Песков поддержал жесткие меры в отношении некоторых протестующих

Ведомости

В несогласованных акциях протеста 23 и 31 января участвовало множество хулиганов и провокаторов, в отношении которых должен применяться закон со всей строгостью, диалог с ними недопустим, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что является недопустимым. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры», — сказал он, комментируя число задержанных на митингах (цитата по «РИА Новости»).

Песков подчеркнул, что с такими людьми не может быть диалога и «в отношении них со всей строгостью должен применяться закон». Кроме того, важно оценивать каждый конкретный случай, потому что речь в данном случае идет об обеспечении правопорядка в ходе незаконной акции, добавил пресс-секретарь.

Комментируя задержания работавших на акции журналистов, он сказал, что говорить о массовом характере подобных действий в данном случае «совершенно не приходится», потому что тем, кто был в жилетах, «никто не мешал». Песков отметил, что «какие-либо обобщающие оценки» в текущей ситуации являются неуместными.

31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилете в Москву из Берлина, где он находился с 22 августа на лечении после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Навальный помещен под стражу до 15 февраля в СИЗО «Матросская Тишина».

По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах участвовали порядка 2000 человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранительными органами были задержаны почти 5300 участников протеста из 88 городов страны.

Ранее по теме: В России прошла вторая волна протестов в защиту Алексея Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных