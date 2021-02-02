Захарова призвала страны Запада не вмешиваться во внутренние дела России
Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить Алексея Навального после решения суда 2 февраля, не вмешиваться в дела России и «заняться собственными проблемами». Об этом она заявила в интервью телеканалу РБК.
«Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало — есть, чем заняться», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Ранее представители США, Великобритании, Франции и Германии выступили с заявлениями против решения суда по делу Навального и потребовали освободить его.
Ранее сегодня в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима, с учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.