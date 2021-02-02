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Захарова призвала страны Запада не вмешиваться во внутренние дела России

Ведомости

Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить Алексея Навального после решения суда 2 февраля, не вмешиваться в дела России и «заняться собственными проблемами». Об этом она заявила в интервью телеканалу РБК

«Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало — есть, чем заняться», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС). 

Ранее представители США, Великобритании, Франции и Германии выступили с заявлениями против решения суда по делу Навального и потребовали освободить его. 

Ранее сегодня в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима, с учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

Ранее по теме: Суд отправил Навального в колонию почти на три года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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