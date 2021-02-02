Захарова призвала страны Запада не вмешиваться во внутренние дела России

Ранее сегодня в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима, с учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.