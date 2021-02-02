Суд отправил Навального в колонию почти на три года

Суд отправил Навального в колонию почти на три годаОснователь ФБК признан виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше»
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде изменил основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» и приговорил его к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на 2 года и 8 месяцев — до октября 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
«Суд находит заявление ФСИН подлежащим удовлетворению», — сказала судья Наталья Репникова при вынесении приговора. Суд установил, что Навальный в январе, феврале, марте и июле не являлся без уважительной причины в УИИ. Доводы защиты по ЕСПЧ не были приняты во внимание, так как он не высказывался о незаконности самого приговора.
Суд также учел срок домашнего ареста, под которым Навальный находился по делу «Ив Роше» с 28 февраля до 30 декабря 2014 года и время, проведенное им в СИЗО после прилета из Германии. Суд оставил Навального под стражей после замены ему условного срока на реальный.
Обвинение просило для Навального два года и семь месяцев колонии общего режима, засчитав срок домашнего ареста основателя ФБК в 2014 г. по принципу один день ареста к одному дню заключения, так как тот «на путь исправления не встал и демонстративно показывает пренебрежение законами России».
Навального задержали в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января после прилета из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в августе 2020 г. Поводом для задержания послужило представление ФСИН о замене условного срока лишения свободы в 3,5 года на реальный по делу «Ив Роше» из-за нарушения Навальным условий испытательного срока.
Основатель ФБК должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. вплоть до окончания действия испытательного срока 30 декабря 2020 г. В последний раз он отчитался о своем местонахождении 23 ноября 2020 года, пояснив, что проходит курс физиотерапии в Берлине. Однако московское управление ФСИН после публикации германской клиники Charite в журнале Lancet сочло, что Навальный был здоров уже 23 сентября и официально окончил лечение, тем самым не имея больше уважительной причины для неявки в УИИ. Поэтому 29 декабря 2020 г., в последний день испытательного срока, когда основатель ФБК еще был за границей, в России его объявили в розыск.
ФСИН считает, что Навальный систематически (шесть раз) не являлся в инспекцию еще до предполагаемого отравления в августе 2020 г. Всего с момента приговора, по подсчетам ФСИН, основатель ФБК не являлся в инспекцию семь раз, а также в целом более 50 раз нарушал условия испытательного срока. Навальный не признал нарушения им условий испытательного срока, заявив, что исправно являлся в УИИ в течение всех пяти лет, за исключением периода лечения в Германии.
Навальный 30 декабря 2014 г. был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. Суд назначил основателю ФБК пятилетний испытательный срок, в 2017 г. он был продлен еще на год. Олег Навальный получил 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима в Орловской области. Он отсидел весь назначенный срок и вышел на свободу только в июне 2018 г.