Суд отправил Навального в колонию почти на три года

Основатель ФБК должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. вплоть до окончания действия испытательного срока 30 декабря 2020 г. В последний раз он отчитался о своем местонахождении 23 ноября 2020 года, пояснив, что проходит курс физиотерапии в Берлине. Однако московское управление ФСИН после публикации германской клиники Charite в журнале Lancet сочло, что Навальный был здоров уже 23 сентября и официально окончил лечение, тем самым не имея больше уважительной причины для неявки в УИИ. Поэтому 29 декабря 2020 г., в последний день испытательного срока, когда основатель ФБК еще был за границей, в России его объявили в розыск.