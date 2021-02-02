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Захарова оценила присутствие иностранных дипломатов на суде Навального

Ведомости

Присутствие иностранных дипломатов на выездном заседании Симоновского районного суда является вмешательством в дела России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России», — написала Захарова. Она также предположила, что присутствие дипломатов на заседании является попыткой психологического давления на судью.

В Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского районного суда, который рассматривает ходатайство о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока на реальный из-за нарушения им правил испытательного срока по делу «Ив Роше».

По данным информагентств, на заседание прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран, как США, Великобритания, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия, отметила Захарова. «Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации», — подчеркнула она.

17 января Навального задержали в аэропорту Шереметьево по прилете из Германии, где он проходил лечение с 22 августа. На следующий день его арестовали до 15 февраля. С 19 января оппозиционер находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее по теме: В Кремле заявили, что Путин не следит за судом над Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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