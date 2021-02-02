Захарова оценила присутствие иностранных дипломатов на суде Навального
«Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России», — написала Захарова. Она также предположила, что присутствие дипломатов на заседании является попыткой психологического давления на судью.
В Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского районного суда, который рассматривает ходатайство о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока на реальный из-за нарушения им правил испытательного срока по делу «Ив Роше».
По данным информагентств, на заседание прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран, как США, Великобритания, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия, отметила Захарова. «Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации», — подчеркнула она.
17 января Навального задержали в аэропорту Шереметьево по прилете из Германии, где он проходил лечение с 22 августа. На следующий день его арестовали до 15 февраля. С 19 января оппозиционер находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина».