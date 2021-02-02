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В Кремле заявили, что Путин не следит за судом над Навальным

Ведомости

Президент России Владимир Путин не следит за ходом судебного процесса над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин не следит за ходом этого процесса», – сказал Песков. Он отметил, что президент готовится к сегодняшней встрече с победителями конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции.

В Мосгорсуде началось выездное заседание Симоновского районного суда, который рассмотрит ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный из-за нарушения им правил испытательного срока по делу «Ив Роше». Иск о замене условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы) подало столичное управление ФСИН.

17 января Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии, где он проходил лечение с 22 августа. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. С 19 января оппозиционер находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее по теме: У здания Мосгорсуда перед рассмотрением дела Навального начались задержания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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