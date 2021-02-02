В Кремле заявили, что Путин не следит за судом над Навальным
Президент России Владимир Путин не следит за ходом судебного процесса над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин не следит за ходом этого процесса», – сказал Песков. Он отметил, что президент готовится к сегодняшней встрече с победителями конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции.
В Мосгорсуде началось выездное заседание Симоновского районного суда, который рассмотрит ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный из-за нарушения им правил испытательного срока по делу «Ив Роше». Иск о замене условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы) подало столичное управление ФСИН.
17 января Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии, где он проходил лечение с 22 августа. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. С 19 января оппозиционер находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина».