В Кремле заявили, что Путин не следит за судом над Навальным

17 января Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии, где он проходил лечение с 22 августа. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. С 19 января оппозиционер находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина».