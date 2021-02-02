У здания Мосгорсуда перед рассмотрением дела Навального начались задержания

В Мосгорсуде началось выездное заседание Симоновского районного суда, который рассмотрит ходатайство о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока на реальный из-за нарушения осужденным правил испытательного срока по делу «Ив Роше». С 19 января оппозиционер находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии, где он проходил лечение с 22 августа, однако именно из клиники был выписан 23 сентября. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Иск о замене условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы) подало столичное управление ФСИН. В поддержку Навального прошли несогласованные акции протеста 23 и 31 января в десятках городов России.