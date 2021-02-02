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У здания Мосгорсуда перед рассмотрением дела Навального начались задержания

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задерживают людей возле ближайшей к Мосгорсуду станции метро «Преображенская площадь» и по пути к самому зданию, где должно состояться заседание по делу о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, сообщает «Интерфакс».

По словам очевидцев, на которые ссылается агентство, задержаны как минимум четыре человека. Около Мосгорсуда дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии, к самому зданию пускают только участников процессов, посольские машины и журналистов с аккредитацией. Ближайшие к суду дворы перекрыты для всех, кроме жильцов.

Корреспондент телеканала «Дождь» в онлайн-трансляции с места событий сообщил, что задержаны не менее 10 человек. Издание «Проект», в свою очередь, заявило о 23 людях, которых остановили возле «Преображенской площади» и посадили в автозак. 

Информацию о задержаниях подтвердили также в ОВД-Инфо. Утверждается, что в ОВД «Северное Измайлово» доставили автозак с 26 задержанными. 

В Мосгорсуде началось выездное заседание Симоновского районного суда, который рассмотрит ходатайство о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока на реальный из-за нарушения осужденным правил испытательного срока по делу «Ив Роше». С 19 января оппозиционер находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии, где он проходил лечение с 22 августа, однако именно из клиники был выписан 23 сентября. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Иск о замене условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы) подало столичное управление ФСИН. В поддержку Навального прошли несогласованные акции протеста 23 и 31 января в десятках городов России. 

Навальный должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. Тогда, 30 декабря, он был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб.

Ранее по теме: В России прошла вторая волна протестов в защиту Алексея Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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