Навальный объявлен в розыск

Постановление о розыске касается дела «Ив Роше», по которому Навальный в 2014 г. получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока (продлен еще на год в 2017 г. и истекал в конце 2020 г.). Чтобы условный срок не превратили в реальный, он должен был регулярно отчитываться перед ФСИН о своем местонахождении. В последний раз, судя по опубликованным Telegram-каналом документам, он делал это 23 ноября, пояснив, что находится в Берлине и проходит курс физиотерапии. 28 декабря ФСИН пригрозила Навальному изменением условного срока на реальный за невыполнение условий испытательного срока.