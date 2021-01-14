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Навальный объявлен в розыск

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России с декабря 2020 г., подтвердил «Новой газете» его адвокат Вадим Кобзев.

Кобзев пояснил, что это означает возможность задержания Навального по прибытии в Россию. Таким образом адвокат основателя ФБК подтвердил опубликованное накануне Telegram-каналом Mash постановление московского управления ФСИН. В нем говорится, что «осужденный уклоняется от контроля» уголовно-исполнительной инспекции, поэтому 27 декабря в отношении его начали «первоначальные розыскные действия», а 29 декабря — объявили в розыск.

Постановление о розыске касается дела «Ив Роше», по которому Навальный в 2014 г. получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока (продлен еще на год в 2017 г. и истекал в конце 2020 г.). Чтобы условный срок не превратили в реальный, он должен был регулярно отчитываться перед ФСИН о своем местонахождении. В последний раз, судя по опубликованным Telegram-каналом документам, он делал это 23 ноября, пояснив, что находится в Берлине и проходит курс физиотерапии. 28 декабря ФСИН пригрозила Навальному изменением условного срока на реальный за невыполнение условий испытательного срока.

Днем ранее Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января, подчеркнув, что вопрос о том, возвращаться или нет, перед ним «не стоял никогда». Он уточнил, что прилетит в Москву из Берлина рейсом лоукостера «Победа».

Сейчас Навальный находится в Германии. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Германия этого до сих пор не сделала.

В конце декабря прошлого года следственный комитет России возбудил в отношении Навального уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонда организации и координации защиты прав граждан» и других. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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