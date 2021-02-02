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ФСИН насчитала более 50 нарушений испытательного срока Навальным

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный более 50 раз нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому суд приговорил его к 3,5 года условно в 2014 г., заявил представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

По данным ФСИН, Навальный всего семь раз не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции (УИИ). «Всего же с его стороны было более 50 нарушений условного срока. ФСИН просит изменить условный срок на реальный», — заявил представитель службы судье.

По его словам, «осуждённый скрылся от инспекции и злостно нарушал условия срока», не предоставив пояснений и не имея уважительных причин для несоблюдения требований инспекции. Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что ФСИН не уведомляла о юридическом статусе Навального на конец декабря 2020 г. и сделала это только в предпоследний день испытательного срока — 28 декабря 2020 г.

2 февраля в Мосгорсуде проходит заседание по иску ФСИН о замене Навальному условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы). Навальный должен был по условиям испытательного срока, продленного в 2017 г. до конца декабря 2020 г., являться в УИИ дважды в месяц. Основателя ФБК в 2014 г. приговорили к 3,5 года условно с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб.

Навального задержали сотрудники ФСИН в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января по возвращении из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в августе 2020 г. На следующий день после задержания, 18 января, на выездном заседании Химкинского суда его арестовали до 15 февраля.

Ранее по теме: У здания Мосгорсуда перед рассмотрением дела Навального начались задержания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных