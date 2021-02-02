ФСИН насчитала более 50 нарушений испытательного срока Навальным

2 февраля в Мосгорсуде проходит заседание по иску ФСИН о замене Навальному условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы). Навальный должен был по условиям испытательного срока, продленного в 2017 г. до конца декабря 2020 г., являться в УИИ дважды в месяц. Основателя ФБК в 2014 г. приговорили к 3,5 года условно с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб.