Навальный не признал вину в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный отрицает доводы обвинения о неисполнении им условий испытательного срока как условно осужденного по делу «Ив Роше», в частности, неявку шесть раз в контрольные органы. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
«Неверно, так как приговором суда была установлена моя обязанность явиться в инспекцию два раза в месяц, я... ходил два раза в месяц. Пять лет два раза в месяц», — ответил Навальный на вопрос прокурора о том, действительно ли он не являлся в уголовно исполнительную инспекцию шесть раз до августа 2020 г.
Основатель ФБК добавил, что исправно отмечался в контрольном органе два раза в месяц, несмотря на то, за время испытательного срока ему трижды изменили дни посещения. Говоря о периоде пандемии, он отметил, что посещал инспекцию «тогда, когда мы договорились». Навальный также ответил отрицательно на вопрос прокурора о том, что в письме Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) указывал крайней датой своего лечения в клинике «Шарите» в Берлине 23 сентября.
«Нет, Вы понимаете что есть стационарное, а есть амбулаторное лечение? Вы выбрасываете слово стационарный. Да, я указывал эти даты», — сказал Навальный, признав, что кроме справки перед выпиской больше не брал подтверждающих его местонахождение документов.
«Я информировал инспекцию такое количество раз, сколько должен информировать по закону», — подчеркнул Навальный.
Сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда по иску ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «ив Роше» на реальный (3,5 года). По данным службы, Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, истекшего 30 декабря 2020 г. Во ФСИН утверждают, что основатель ФБК семь раз не являлся в контролирующие органы, из которых шесть — до предполагаемого отравления в августе 2020 г., а всего с 2014 г., когда был вынесен приговор по делу «Ив Роше», допустил более 50 нарушений испытательного срока.
Навального задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии, где он проходил лечение с 22 августа 2020 года. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. С 19 января он находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина».
Навального осудили 30 декабря 2014 г. на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. Олег Навальный был приговорен к 3,5 годам реального срока и вышел из колонии в Орловской области летом 2018 г.