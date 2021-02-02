Песков прокомментировал присутствие иностранных дипломатов у Мосгорсуда

«Конечно же дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России. Тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то бы ассоциировались с попытками давления на независимый суд», — сказал Песков, подчеркнув, что «они [дипломаты] вольны действовать в рамках венской конвенции о дипломатических отношениях, но никак не за рамками этой конвенции».