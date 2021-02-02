Песков прокомментировал присутствие иностранных дипломатов у Мосгорсуда
Собравшиеся около Мосгорсуда представители 20 дипломатических миссий должны действовать в рамках венской конвенции и не вмешиваться во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Конечно же дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России. Тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то бы ассоциировались с попытками давления на независимый суд», — сказал Песков, подчеркнув, что «они [дипломаты] вольны действовать в рамках венской конвенции о дипломатических отношениях, но никак не за рамками этой конвенции».
Вопрос, являются действия дипломатов давлением, Песков переадресовал российскому МИДу. «Не сомневаюсь, что соответствующие комментарии последуют. Впрочем они [дипломаты] должны же как-то обозначить свои действия. Или они солидарны с необходимостью жестких мер в отношении нарушителей закона Российской Федерации, или это попытка оказания давления на суд. Они как-то наверно обозначат свою позицию», — пояснил Песков.
В Москве сегодня в Мосгорсуде проходит выездное судебное заседание о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока на реальный из-за нарушения им правил испытательного срока по делу «Ив роше».
Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Иск о замене условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы) подало столичное управление ФСИН.