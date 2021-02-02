В Москве перекрыли несколько улиц около Мосгорсуда
В Москве 2 февраля ограничено движение по нескольким улицам в районе Мосгорсуда, говорится в сообщении столичного управления МВД. Сегодня в суде пройдет выездное судебное заседание о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока на реальный из-за нарушения осужденным правил испытательного срока по делу «Ив роше».
Проектируемый проезд № 917 от 1-й улицы Бухвостова до улицы Богородский Вал будет закрыт с полуночи 2 февраля. Остальные улицы закроются для движения с 09:00. Это: 3-я улица Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда № 917 и 1-я улица Бухвостова от 3-ей улицы Бухвостова до 2-й улицы Бухвостова.
Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии, где он проходил лечение. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Иск о замене условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы) подало столичное управление ФСИН.
Навальный должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. Тогда, 30 декабря, он был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб.