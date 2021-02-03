Песков призвал объективно оценивать действия силовиков в ходе протестов

«Я не знаю, каких людей, стоящих на остановке, задерживали. Это надо отдельно взятые случаи рассматривать. Что касается граждан в машине, то этому предшествовали провокационные выкрики и оскорбления, если я не ошибаюсь. Поэтому здесь все нужно объективно и беспристрастно оценивать», — сказал он, комментируя случаи, когда полиция вытаскивала людей из автомобиля и задерживала тех, кто ждал автобус.