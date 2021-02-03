Песков призвал объективно оценивать действия силовиков в ходе протестов
Работники силовых ведомств стремятся обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, поэтому они вытаскивали из машин людей, которые выкрикивали нечто провокационное и оскорбительное, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что действия силовиков следует оценивать объективно и беспристрастно.
«Я не знаю, каких людей, стоящих на остановке, задерживали. Это надо отдельно взятые случаи рассматривать. Что касается граждан в машине, то этому предшествовали провокационные выкрики и оскорбления, если я не ошибаюсь. Поэтому здесь все нужно объективно и беспристрастно оценивать», — сказал он, комментируя случаи, когда полиция вытаскивала людей из автомобиля и задерживала тех, кто ждал автобус.
Что касается перекрытия центра Москвы после завершения суда над Алексеем Навальным, а также в дни протестов, Песков сказал, что такие вещи не согласовываются с Кремлем. Однако власти принимают меры, чтобы призывы к участию в несогласованных акциях «не привели к каким-то провокационным последствиям».
Песков оценил принимаемые меры как эффективные и позволяющие избежать худших последствий. При этом он подтвердил, что перекрытия «вносят существенный дискомфорт в жизнь города», но «являются производными от деятельности полиции», которая «реагирует на провокационные призывы и заявления». Пресс-секретарь также добавил, что можно помогать сотрудникам правоохранительных органов противодействовать провокаторам и обеспечивать порядок.
2 февраля Cимоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
После этого штаб Навального призвал людей собраться в центре столицы. Подобные меры в отношении протестующих были приняты также в ходе митингов в поддержку Навального 23 и 31 января.