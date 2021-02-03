Почти половина россиян поддерживают четырехдневную рабочую неделю
Почти половина – 48% – россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, к такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob в результате опроса, в котором участвовали представители 300 компаний и 1,6 тыс. экономически активных граждан.
«Переход на 4-дневную неделю сегодня поддерживают 48% россиян, причем женщины – чаще мужчин (53 и 43% соответственно). В октябре эту инициативу одобряли реже (40%)», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
Треть – 32% – опрошенных хотели бы посвятить третий выходной семье, по 18% – отдыху или подработке. По сравнению с октябрем россияне стали чаще планировать на этот день отдых или активности, но реже говорить про самообразование, отметили аналитики. По данным Superjob, 7 из 10 работающих пять дней в неделю считают, что могли бы выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня. Четырехдневную рабочую неделю уже внедрили 4% организаций.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею введения в России четырехдневной рабочей недели. Впервые он предложил обсудить ее введение в 2019 г. Однако после дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.