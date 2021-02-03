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Почти половина россиян поддерживают четырехдневную рабочую неделю

Ведомости

Почти половина – 48% – россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, к такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob в результате опроса, в котором участвовали представители 300 компаний и 1,6 тыс. экономически активных граждан.

«Переход на 4-дневную неделю сегодня поддерживают 48% россиян, причем женщины – чаще мужчин (53 и 43% соответственно). В октябре эту инициативу одобряли реже (40%)», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Треть – 32% – опрошенных хотели бы посвятить третий выходной семье, по 18% – отдыху или подработке. По сравнению с октябрем россияне стали чаще планировать на этот день отдых или активности, но реже говорить про самообразование, отметили аналитики. По данным Superjob, 7 из 10 работающих пять дней в неделю считают, что могли бы выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня. Четырехдневную рабочую неделю уже внедрили 4% организаций.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею введения в России четырехдневной рабочей недели. Впервые он предложил обсудить ее введение в 2019 г. Однако после дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.

Ранее по теме: Медведев анонсировал возвращение к обсуждению четырехдневной рабочей недели

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных