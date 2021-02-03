Почти половина россиян поддерживают четырехдневную рабочую неделю

Треть – 32% – опрошенных хотели бы посвятить третий выходной семье, по 18% – отдыху или подработке. По сравнению с октябрем россияне стали чаще планировать на этот день отдых или активности, но реже говорить про самообразование, отметили аналитики. По данным Superjob, 7 из 10 работающих пять дней в неделю считают, что могли бы выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня. Четырехдневную рабочую неделю уже внедрили 4% организаций.