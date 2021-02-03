РФПИ назвал срок получения результатов испытаний AstraZeneca и «Спутника V»

«Думаю, что предварительные результаты [совместных с AstraZeneca испытаний] мы получим не ранее марта или апреля и, конечно же, опубликуем их как можно скорее», — заявил Дмитриев (цитата по ТАСС). Он рассказал, что в ходе испытаний ученые изучат эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов вируса.