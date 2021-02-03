РФПИ назвал срок получения результатов испытаний AstraZeneca и «Спутника V»
Результаты совместных клинических испытаний вакцин от коронавируса «Спутник V» и англо-шведской компании AstraZeneca будут получены не раньше марта-апреля, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью SkyNews.
«Думаю, что предварительные результаты [совместных с AstraZeneca испытаний] мы получим не ранее марта или апреля и, конечно же, опубликуем их как можно скорее», — заявил Дмитриев (цитата по ТАСС). Он рассказал, что в ходе испытаний ученые изучат эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов вируса.
AstraZeneca впервые объявила о планах изучить возможность совместной работы с российскими учеными над комбинированной вакциной в декабре. Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик сообщил, что испытания комбинации вакцин начнутся в феврале 2021 г. Исследование пройдет в Азербайджане, Аргентине, Саудовской Аравии, ОАЭ, Беларуси, России и других странах. По последним данным, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,6%, от тяжелых случаев коронавируса — 100%. Эффективность вакцины AstraZeneca составляет около 70%.