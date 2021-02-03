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РФПИ назвал срок получения результатов испытаний AstraZeneca и «Спутника V»

Ведомости

Результаты совместных клинических испытаний вакцин от коронавируса «Спутник V» и англо-шведской компании AstraZeneca будут получены не раньше марта-апреля, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью SkyNews.

«Думаю, что предварительные результаты [совместных с AstraZeneca испытаний] мы получим не ранее марта или апреля и, конечно же, опубликуем их как можно скорее», — заявил Дмитриев (цитата по ТАСС). Он рассказал, что в ходе испытаний ученые изучат эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов вируса.

AstraZeneca впервые объявила о планах изучить возможность совместной работы с российскими учеными над комбинированной вакциной в декабре. Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик сообщил, что испытания комбинации вакцин начнутся в феврале 2021 г. Исследование пройдет в Азербайджане, Аргентине, Саудовской Аравии, ОАЭ, Беларуси, России и других странах. По последним данным, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,6%, от тяжелых случаев коронавируса — 100%. Эффективность вакцины AstraZeneca составляет около 70%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных