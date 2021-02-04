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Die Welt рассказал об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»

Ведомости

Россия смогла удивить западные страны разработкой вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

«Только вакцина против коронавируса, рано вышедшая на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ядерными ракетами" ( высказывание бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта. — Ведомости)», — отметило издание. 

Вирусолог Ян Джонс из Университета Рединга и Полли Рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили, что разработка вакцины подверглась критике из-за «чудовищной» спешки, однако публикация результатов третьей фазы клинических испытаний препарата в журнале The Lancet показала однозначный результат. «Теперь еще одна вакцина может присоединиться к борьбе с COVID-19», — отметили эксперты. 

Издание рассказало, что последний раз России удалось удивить Запад в октябре 1957 г., когда СССР запустил в космос первый искусственный спутник Земли.  

Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» от научного центра Гамалеи. По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. 

Ранее по теме: Pfizer заработает на своей вакцине от коронавируса $15 млрд за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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