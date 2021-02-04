Die Welt рассказал об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»

Вирусолог Ян Джонс из Университета Рединга и Полли Рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили, что разработка вакцины подверглась критике из-за «чудовищной» спешки, однако публикация результатов третьей фазы клинических испытаний препарата в журнале The Lancet показала однозначный результат. «Теперь еще одна вакцина может присоединиться к борьбе с COVID-19», — отметили эксперты.