Die Welt рассказал об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»
Россия смогла удивить западные страны разработкой вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
«Только вакцина против коронавируса, рано вышедшая на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ядерными ракетами" ( высказывание бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта. — Ведомости)», — отметило издание.
Вирусолог Ян Джонс из Университета Рединга и Полли Рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили, что разработка вакцины подверглась критике из-за «чудовищной» спешки, однако публикация результатов третьей фазы клинических испытаний препарата в журнале The Lancet показала однозначный результат. «Теперь еще одна вакцина может присоединиться к борьбе с COVID-19», — отметили эксперты.
Издание рассказало, что последний раз России удалось удивить Запад в октябре 1957 г., когда СССР запустил в космос первый искусственный спутник Земли.
Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» от научного центра Гамалеи. По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.