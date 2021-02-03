Pfizer заработает на своей вакцине от коронавируса $15 млрд за год

По информации Bloomberg, цена Pfizer за одну дозу вакцины ($19,5) выше, чем у британской компании AstraZeneca (разработана совместно с Оксфордским университетом, одобрена в ЕС, стоит менее $4) и у американской Johnson & Johnson (пока не одобрена, требуется одна доза, цена менее $10). Но она ниже, чем у Moderna (одобрена в США и ЕС, $25 для крупных заказчиков, $32–37 для мелких). При этом AstraZeneca и Johnson & Johnson обещали поставлять вакцину по себестоимости во время пандемии, так что заработать на продаже своих препаратов эти компании смогут только после ее завершения. AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna планируют поставить в 2021 г. до 1 млрд доз своих вакцин каждая.