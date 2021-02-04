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В ООН зафиксировали рекордный рост мировых цен на продовольствие

Ведомости

Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые товары, вырос до 113,3 пункта в январе, что на 4,3% выше уровня декабря 2020 г. Показатель достиг максимума с июля 2014 г., сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в январе цены на продовольственные товары в мире продолжали расти восьмой месяц подряд, при этом значительнее всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.

«Индекс цен на зерновые ФАО по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 7,1%, чему способствовало резкое повышение международных цен на кукурузу, которые выросли на 11,2%, превысив на 42,3% уровень января 2020 г.», — говорится в сообщении. Цены на пшеницу повысились на 6,8%

Индекс цен на растительные масла ФАО в январе вырос на 5,8% и достиг самого высокого уровня с мая 2012 г. А индекс цен на сахар ФАО по сравнению с декабрем вырос на 8,1%. Индекс цен на молочную продукцию ФАО также вырос на 1,6%, индекс цен на мясо ФАО — на 1%.

Ранее в России был зафиксирован рост цен на базовые продукты питания. На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 

Ранее по теме: Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов из-за сдерживания цен

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных