В ООН зафиксировали рекордный рост мировых цен на продовольствие
Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые товары, вырос до 113,3 пункта в январе, что на 4,3% выше уровня декабря 2020 г. Показатель достиг максимума с июля 2014 г., сообщается на сайте организации.
Отмечается, что в январе цены на продовольственные товары в мире продолжали расти восьмой месяц подряд, при этом значительнее всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.
«Индекс цен на зерновые ФАО по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 7,1%, чему способствовало резкое повышение международных цен на кукурузу, которые выросли на 11,2%, превысив на 42,3% уровень января 2020 г.», — говорится в сообщении. Цены на пшеницу повысились на 6,8%
Индекс цен на растительные масла ФАО в январе вырос на 5,8% и достиг самого высокого уровня с мая 2012 г. А индекс цен на сахар ФАО по сравнению с декабрем вырос на 8,1%. Индекс цен на молочную продукцию ФАО также вырос на 1,6%, индекс цен на мясо ФАО — на 1%.
Ранее в России был зафиксирован рост цен на базовые продукты питания. На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.