В ООН зафиксировали рекордный рост мировых цен на продовольствие

Индекс цен на растительные масла ФАО в январе вырос на 5,8% и достиг самого высокого уровня с мая 2012 г. А индекс цен на сахар ФАО по сравнению с декабрем вырос на 8,1%. Индекс цен на молочную продукцию ФАО также вырос на 1,6%, индекс цен на мясо ФАО — на 1%.