Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов из-за сдерживания цен

Ранее департамент аудита экономического развития Счетной палаты представил результаты мониторинга, согласно которым реализация мер, предпринятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. По мнению департамента, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли.