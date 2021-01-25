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Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов из-за сдерживания цен

Ведомости

Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов питания в России, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия», – говорится в сообщении.

Ранее департамент аудита экономического развития Счетной палаты представил результаты мониторинга, согласно которым реализация мер, предпринятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. По мнению департамента, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли.

В министерстве отметили, что в России растет производство продукции АПК, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов и перевыполнять пороговые значения по многим показателям доктрины продовольственной безопасности. По оценке Минсельхоза, предпринятых правительством мер будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации, дополнительные ограничения в настоящее время не прорабатываются.

На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания в стране попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 

Ранее по теме: Счетная палата допустила дефицит продуктов из-за сдерживания цен

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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