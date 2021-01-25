Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов из-за сдерживания цен
Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов питания в России, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия», – говорится в сообщении.
Ранее департамент аудита экономического развития Счетной палаты представил результаты мониторинга, согласно которым реализация мер, предпринятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. По мнению департамента, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли.
В министерстве отметили, что в России растет производство продукции АПК, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов и перевыполнять пороговые значения по многим показателям доктрины продовольственной безопасности. По оценке Минсельхоза, предпринятых правительством мер будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации, дополнительные ограничения в настоящее время не прорабатываются.
На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания в стране попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.