Счетная палата допустила дефицит продуктов из-за сдерживания цен
Реализация мер, предпринятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту, к такому выводу в результате мониторинга пришел департамент аудита экономического развития Счетной палаты России.
«Административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время, такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», – говорится в дайджесте.
По мнению департамента, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли. В этом случае они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен. Кроме того, может возникнуть ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам, а после отмены ограничений рост может возобновиться «ускоренными темпами».
В департаменте отметили, что сдерживание роста цен дает положительный результат. По данным Росстата, в декабре цены на сахар снизились на 4,08%, цены на хлеб и хлебобулочные изделия, а также крупы и бобовые практически стабилизировались. При этом отмечен слабый рост цен на подсолнечное масло – 1,72%. «Однако сделать окончательный вывод о дальнейшей эффективности сдерживающих мер можно будет после их снятия по итогам 1 квартала 2021 года», – подчеркнули в ведомстве.
На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания в стране попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.