В МВД прокомментировали фото задержанных из центра в Сахарово
Опубликованные в ряде СМИ фотографии переполненных камер из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в подмосковном Сахарово, где находится часть задержанных и арестованных в Москве после несанкционированных акций 23 и 31 января, не являются объективными. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД .
«Фотографии, размещенные в некоторых средствах массовой информации и сети интернет, не являются объективным отражением ситуации, так как сделаны гражданами, доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления», — говорится в сообщении ведомства. Там пояснили, что авторы фото впоследствии «были размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории».
«Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа», — заверили в МВД. Там подчеркнули, что проведенная 2 февраля проверка не установила нарушений.
Позже «Медиазона», главред которой Сергей Смирнов арестован на 25 суток по обвинению в призывах к несанкционированным митингам и также направлен в ЦВСИГ, опубликовала фото переполненных камер в Сахарово и материал об условиях содержания там. В частности, как следует из приложенного к материалу твита Смирнова с фотографией, из-за избытка задержанных в камеры, рассчитанные на 8 человек, заключали не менее 28 человек.
По информации члена ОНК Москвы Марина Литвинович, ЦВСИГ в Сахарово рассчитан примерно на 800 мест. По ее словам, официально на 3 февраля там было размещено более 500 человек, однако автобусы с задаренными продолжали прибывать. Позже она также сообщила, что главреда «Медиазоны» Смирнова по состоянию на 4 февраля разместили в четырехместной камере, где кроме него размещены еще три человека.
Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января. По данным «ОВД-инфо», на них суммарно задержали более 10 000 человек, не считая более 1000 задержанных вечером после объявления приговора Навальному. Официальной информации по числу задержанных МВД не предоставляло.