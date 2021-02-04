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В МВД прокомментировали фото задержанных из центра в Сахарово

Ведомости

Опубликованные в ряде СМИ фотографии переполненных камер из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в подмосковном Сахарово, где находится часть задержанных и арестованных в Москве после несанкционированных акций 23 и 31 января, не являются объективными. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД .

«Фотографии, размещенные в некоторых средствах массовой информации и сети интернет, не являются объективным отражением ситуации, так как сделаны гражданами, доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления», — говорится в сообщении ведомства. Там пояснили, что авторы фото впоследствии «были размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории».

«Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа», — заверили в МВД. Там подчеркнули, что проведенная 2 февраля проверка не установила нарушений.

Позже «Медиазона», главред которой Сергей Смирнов арестован на 25 суток по обвинению в призывах к несанкционированным митингам и также направлен в ЦВСИГ, опубликовала фото переполненных камер в Сахарово и материал об условиях содержания там. В частности, как следует из приложенного к материалу твита Смирнова с фотографией, из-за избытка задержанных в камеры, рассчитанные на 8 человек, заключали не менее 28 человек.

По информации члена ОНК Москвы Марина Литвинович, ЦВСИГ в Сахарово рассчитан примерно на 800 мест. По ее словам, официально на 3 февраля там было размещено более 500 человек, однако автобусы с задаренными продолжали прибывать. Позже она также сообщила, что главреда «Медиазоны» Смирнова по состоянию на 4 февраля разместили в четырехместной камере, где кроме него размещены еще три человека.

Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января. По данным «ОВД-инфо», на них суммарно задержали более 10 000 человек, не считая более 1000 задержанных вечером после объявления приговора Навальному. Официальной информации по числу задержанных МВД не предоставляло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных