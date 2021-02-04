В МВД прокомментировали фото задержанных из центра в Сахарово

Позже «Медиазона», главред которой Сергей Смирнов арестован на 25 суток по обвинению в призывах к несанкционированным митингам и также направлен в ЦВСИГ, опубликовала фото переполненных камер в Сахарово и материал об условиях содержания там. В частности, как следует из приложенного к материалу твита Смирнова с фотографией, из-за избытка задержанных в камеры, рассчитанные на 8 человек, заключали не менее 28 человек.