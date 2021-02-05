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Сайт Росгвардии подвергся DDoS-атаке

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Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ночь с 4 на 5 февраля 2021 г. официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) на протяжении трёх часов подвергался массированной DDoS-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что ранее такие атаки совершались на сайт Росгвардии 23 и 31 января. В пресс-службе добавили, что атаки проводились с территории ряда стран ЕС и были успешно нейтрализованы. 

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что ее сайт побвергся кибератаке из 15 стран.

Ранее по теме: ФСИН заявила о кибератаках на свой интернет-портал из 15 стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных