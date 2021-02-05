Сайт Росгвардии подвергся DDoS-атаке
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.
«В ночь с 4 на 5 февраля 2021 г. официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) на протяжении трёх часов подвергался массированной DDoS-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что ранее такие атаки совершались на сайт Росгвардии 23 и 31 января. В пресс-службе добавили, что атаки проводились с территории ряда стран ЕС и были успешно нейтрализованы.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что ее сайт побвергся кибератаке из 15 стран.