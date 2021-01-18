ФСИН заявила о кибератаках на свой интернет-портал из 15 стран
Официальный интернет-портал Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвергся кибератаке из более чем 15 стран, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.
«Официальный интернет-портал ФСИН России, куда входят сайт ФСИН, сайты территориальных органов и образовательных организаций ФСИН, в период с 18:00 17 января по настоящее время подвергся массированным DDoS-атакам», — сообщили агентству. Там пояснили, что атаки велись из Китая, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнама, Тайваня, Пакистана, Таиланда, Германии, Японии, Франции, Южной Кореи, Сингапура, Канады и Индии.
Ранее Химкинский городской суд на заседании в одном из городских отделений полиции арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального до 15 февраля. Это было сделано по представлению ФСИН, чьи сотрудники накануне задержали его в аэропорту Шереметьево после того, как вернулся из Германии. Там он находился с 22 августа 2020 г. на лечении в берлинской клинике «Шарите» после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».
29 декабря 2020 г., когда глава ФБК еще был в Германии, в России его объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», разъяснили во ФСИН.
Навальный должен являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. Тогда, 30 декабря, он был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. По версии следствия, в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб.