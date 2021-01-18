Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

ФСИН заявила о кибератаках на свой интернет-портал из 15 стран

Ведомости

Официальный интернет-портал Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвергся кибератаке из более чем 15 стран, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

«Официальный интернет-портал ФСИН России, куда входят сайт ФСИН, сайты территориальных органов и образовательных организаций ФСИН, в период с 18:00 17 января по настоящее время подвергся массированным DDoS-атакам», — сообщили агентству. Там пояснили, что атаки велись из Китая, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнама, Тайваня, Пакистана, Таиланда, Германии, Японии, Франции, Южной Кореи, Сингапура, Канады и Индии.

Ранее Химкинский городской суд на заседании в одном из городских отделений полиции арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального до 15 февраля. Это было сделано по представлению ФСИН, чьи сотрудники накануне задержали его в аэропорту Шереметьево после того, как вернулся из Германии. Там он находился с 22 августа 2020 г. на лечении в берлинской клинике «Шарите» после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».

29 декабря 2020 г., когда глава ФБК еще был в Германии, в России его объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», разъяснили во ФСИН.

Навальный должен являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. Тогда, 30 декабря, он был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. По версии следствия, в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. 

Ранее по теме: Суд арестовал Навального до 15 февраля

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных