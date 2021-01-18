ФСИН заявила о кибератаках на свой интернет-портал из 15 стран

Ранее Химкинский городской суд на заседании в одном из городских отделений полиции арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального до 15 февраля. Это было сделано по представлению ФСИН, чьи сотрудники накануне задержали его в аэропорту Шереметьево после того, как вернулся из Германии. Там он находился с 22 августа 2020 г. на лечении в берлинской клинике «Шарите» после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».