Суд арестовал Навального до 15 февраля

Навальный должен являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. Тогда, 30 декабря, он был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. По версии следствия, в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб.