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Суд арестовал Навального до 15 февраля

Ведомости

Химкинский городской суд на выездном заседании во 2-м отделе управления МВД по Химкам арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального до 15 февраля по представлению Федеральной службы исполнения наказаний, сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

«Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года», — написал он на своей странице в Twitter.

Накануне, 17 января, Навальный был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» сотрудниками ФСИН после того, как вернулся из Германии. Там он находился с 22 августа 2020 г. на лечении в берлинской клинике «Шарите» после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».

29 декабря 2020 г., когда глава ФБК еще был в Германии, в России его объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», разъяснили во ФСИН.

Навальный должен являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. Тогда, 30 декабря, он был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. По версии следствия, в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. 

Тюремное заключение Навального было заменено на условное наказание с испытательным сроком в 5 лет. 4 августа 2017 г. Симоновский районный суд продлил данную меру еще на год. Теперь же условный срок основателя ФБК может быть заменен обратно на реальный.

Во ФСИН подчеркнули, что не присылали Навальному вызовы в УИИ, пока он был в больнице. Однако он был выписан оттуда 23 сентября, но с октября так в УФСИН и не приходил, отметили в ведомстве.

Ранее по теме: ФСИН попросила суд арестовать Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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