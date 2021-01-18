ФСИН попросила суд арестовать Навального
Федеральная служба исполнения наказаний попросила Химкинский городской суд арестовать основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального, сообщил на своей странице в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.
Выездное заседание суда проходит во 2-м отделе управления МВД по Химкам. О его проведении стало известно ранее сегодня от пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.
Навальный был задержан в столичном аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве вчера, 17 января, сразу после того, как вернулся в страну из Германии. Там он с 22 августа проходил лечение после предполагаемого отравления боевым химическим веществом «Новичок».
Основанием для задержания Навального стал тот факт, что он не явился в московскую уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) по запросу ФСИН, так как был в Берлине. Более того, 29 декабря он был объявлен в международный розыск.
Являться в УИИ глава ФБК должен дважды в месяц на основании условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По версии следствия, в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили компанию заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг. Ущерб, нанесенный предприятию, оценили в 26 млн руб. В итоге 30 декабря 2014 г. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил основателя ФБК к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Реальный срок был заменен на условный с испытательным сроком 5 лет. При этом 4 августе 2017 г. Симоновский районный суд продлил данную меру еще на год.
Как разъяснили во ФСИН, условное наказание может быть заменено на реальное из-за нарушений условий испытательного срока. Навальный же дважды не являлся на регистрацию в УИИ в январе 2020 г. и по одному разу в феврале, марте, июле, августе, рассказали в ведомстве. Во ФСИН добавили, что пока Навальный лечился в Германии, его вызовы в УИИ были приостановлены, однако в октябре клиника «Шарите» сообщила о выписке оппозиционера из клиники 23 сентября.
«Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока», — резюмировали в ведомстве.
Сам Навальный назвал судебное заседание в полиции «беззаконием». «Демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно то, что происходит здесь. Это просто какое-то наивысшей степени беззаконие. Никак иначе я это назвать не могу», — сказал он на видео, опубликованном Кирой Ярмыш.