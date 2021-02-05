Умер бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Высоцкий

В 1999 г. Высоцкий окончил Военную академию Генерального штаба, после чего был назначен начальником штаба на Северном флоте, а затем возглавил Кольскую флотилию в составе этого флота. В 2004 г. он стал начальником штаба и заместителем командующего балтийским флотом, а в 2005 г. — возглавил Северный флот. В 2007 г. Высоцкий стал главкомом ВМФ России.