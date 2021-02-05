Умер бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Высоцкий
Бывший главнокомандующий Военно-морского флота России (ВМФ) адмирал Владимир Высоцкий умер в возрасте 66 лет, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, передает ТАСС.
«Сегодня скоропостижно скончался бывший главком ВМФ России адмирал Высоцкий Владимир Сергеевич. Он занимал эту должность с 2007 по 2012 год», — сказал Дерябин. Причину смерти он не уточнил.
Высоцкий родился в 1954 г. на Украине. Он окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, Черноморское высшее военно-морское училище, а также Высшие специальные офицерские классы ВМФ и Военно-морскую академию имени Гречко. В советское время Высоцкий служил на Тихоокеанском флоте, в 1990-1992 гг. командовал тяжелым авианесущим крейсером «Минск».
В 1999 г. Высоцкий окончил Военную академию Генерального штаба, после чего был назначен начальником штаба на Северном флоте, а затем возглавил Кольскую флотилию в составе этого флота. В 2004 г. он стал начальником штаба и заместителем командующего балтийским флотом, а в 2005 г. — возглавил Северный флот. В 2007 г. Высоцкий стал главкомом ВМФ России.
Причиной его отставки в 2012 г., по сведениям источников «РИА Новости» в Генштабе, могла быть критика перевода Главного штаба ВМФ из Москвы в Санкт-Петербург. По мнению адмирала, это мероприятие было плохо проработано в организационном плане. Кроме того, в 2010 г. тогдашний президент Дмитрий Медведев объявлял Высоцкому о неполном служебном соответствии после пожара на базе ВМФ в Коломне.