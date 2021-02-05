В Дагестане возбудили дело после отравления 30 школьников

По версии следствия, 4 февраля семь учеников в возрасте от 7 до 14 лет обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в области живота. Среди симптомов также диарея и повышение температуры тела. В период с 1 по 4 февраля 2021 г. в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика. Следователи проводят проверку, Роспотребнадзор республики изъял образцы воды и пищи из столовой школы, чтобы провести исследование.