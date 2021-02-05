В Дагестане возбудили дело после отравления 30 школьников
Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 30 учеников одной из школ в Дагестане, сообщается на сайте СУ СКР. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 4 февраля семь учеников в возрасте от 7 до 14 лет обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в области живота. Среди симптомов также диарея и повышение температуры тела. В период с 1 по 4 февраля 2021 г. в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика. Следователи проводят проверку, Роспотребнадзор республики изъял образцы воды и пищи из столовой школы, чтобы провести исследование.
Ранее свыше 300 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления в Буйнакске (Республика Дагестан). СК возбудил дело, после чего суд арестовал главу «Водоканала» города Абдулвагаба Шарипова. Было установлено, что 359 человек, 246 из которых дети, отравились питьевой водой из общего водопровода. Администрация города 14 января призвала население употреблять для питья исключительно бутилированную воду в связи с проводимой дезинфекций на городских объектах водоснабжения.