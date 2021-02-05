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В Дагестане возбудили дело после отравления 30 школьников

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 30 учеников одной из школ в Дагестане, сообщается на сайте СУ СКР. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 февраля семь учеников в возрасте от 7 до 14 лет обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в области живота. Среди симптомов также диарея и повышение температуры тела. В период с 1 по 4 февраля 2021 г. в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика. Следователи проводят проверку, Роспотребнадзор республики изъял образцы воды и пищи из столовой школы, чтобы провести исследование.

Ранее свыше 300 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления в Буйнакске (Республика Дагестан). СК возбудил дело, после чего суд арестовал главу «Водоканала» города Абдулвагаба Шарипова. Было установлено, что 359 человек, 246 из которых дети, отравились питьевой водой из общего водопровода. Администрация города 14 января призвала население употреблять для питья исключительно бутилированную воду в связи с проводимой дезинфекций на городских объектах водоснабжения.

Ранее по теме: Главу «Водоканала» Буйнакска арестовали по делу о массовом отравлении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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