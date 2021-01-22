Главу «Водоканала» Буйнакска арестовали по делу о массовом отравлении
Суд в Дагестане арестовал главу «Водоканала» города Буйнакск Абдулвагаба Шарипова по делу об отравлении 359 человек, из которых 246 — дети, питьевой водой из общего водопровода, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Главе муниципального предприятия вменяется преступление по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). «Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении Шарипова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Сейчас следствие продолжает собирать доказательства, расследование дела продолжается. Шарипова задержали 18 января. «С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года он должным образом не обеспечил проведение обслуживания объектов водоснабжения и не оказывал качественные услуги по водоснабжению жителей города Буйнакск», — пояснили в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор по Дагестану сообщил, что общее число обратившихся за медпомощью жителей Буйнакска, отравившихся водой из общего водопровода, выросло до 359.
Администрация города 14 января призвала население употреблять для питья исключительно бутилированную воду в связи с проводимой дезинфекций на городских объектах водоснабжения. Мэрия организовала подвоз воды водовозами. Роспотребнадзор нашел в пробах воды из водопровода и в анализах пострадавших бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter).