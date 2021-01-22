Главу «Водоканала» Буйнакска арестовали по делу о массовом отравлении

Главе муниципального предприятия вменяется преступление по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). «Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении Шарипова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.