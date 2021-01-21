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Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске выросло до 359

Ведомости

В Буйнакске число обратившихся к врачам с признаками отравления жителей увеличилось до 359, среди них 251 ребенок, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Дагестану. Ранее сообщалось о регистрации 303 случаев отравления.

«Напомним, 11 января 2021г. среди жителей Буйнакска зарегистрирована массовая вспышка ОКИ, с общим числом пострадавших  359 сл. ОКИ, в т.ч. среди детей до 17 лет – 251 случаев», — говорится в сообщении.

17 января сообщалось, что всего пострадали как минимум 303 человека, 239 из них – дети. Были госпитализированы 43 ребенка и 27 взрослых.

Ранее следственное управление СК России по Дагестану возбудило дело после того, как в СМИ начали появляться сообщения о массовом отравлении детей. У пострадавших детей наблюдались повышенная температура, рвота и диарея. Как отметили в СК, причиной отравления могла стать некачественная водопроводная вода.

Позднее по делу был задержан исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов. По данным следователей, с 8 октября 2020 г. он выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям Буйнакска, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией.

Ранее по теме: Глава «Буйнакскводоканала» задержан по делу об отравлении детей в Дагестане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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