Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске выросло до 359

Позднее по делу был задержан исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов. По данным следователей, с 8 октября 2020 г. он выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям Буйнакска, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией.