Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске выросло до 359
В Буйнакске число обратившихся к врачам с признаками отравления жителей увеличилось до 359, среди них 251 ребенок, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Дагестану. Ранее сообщалось о регистрации 303 случаев отравления.
«Напомним, 11 января 2021г. среди жителей Буйнакска зарегистрирована массовая вспышка ОКИ, с общим числом пострадавших 359 сл. ОКИ, в т.ч. среди детей до 17 лет – 251 случаев», — говорится в сообщении.
17 января сообщалось, что всего пострадали как минимум 303 человека, 239 из них – дети. Были госпитализированы 43 ребенка и 27 взрослых.
Ранее следственное управление СК России по Дагестану возбудило дело после того, как в СМИ начали появляться сообщения о массовом отравлении детей. У пострадавших детей наблюдались повышенная температура, рвота и диарея. Как отметили в СК, причиной отравления могла стать некачественная водопроводная вода.
Позднее по делу был задержан исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов. По данным следователей, с 8 октября 2020 г. он выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям Буйнакска, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией.